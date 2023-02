Ein junger Mann ist in Berlin-Lichtenberg aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gefallen - und hat überlebt. Der 19-Jährige stürzte in der Nacht zu Sonntag auf ein Vordach im ersten Stock des Hauses in der Straße Alt-Friedrichsfelde, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rettungskräfte brachten ihn demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Sonntag war der Mann vor Ort ansprechbar gewesen. Zuerst hatte die "B.Z." über den Vorfall berichtet.