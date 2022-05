Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Berlin-Mariendorf sind vier Menschen schwer verletzt worden, unter ihnen waren ein Kleinkind und seine Mutter, eine Jugendliche und ein Radfahrer. Der Wagen eines 20-Jährigen kollidierte am Donnerstagabend an der Kreuzung Mariendorfer Damm/Friedenstraße mit dem Auto einer 37-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach schleuderte der Wagen der Frau gegen das Fahrrad eines 44-Jährigen, der daraufhin stürzte. Eine 14-Jährige wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen am Kopf getroffen.