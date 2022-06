Mit bis zu 160 Stundenkilometern ist ein Raser auf der Berliner Stadtautobahn 100 der Polizei davongefahren - also doppelt so schnell wie erlaubt. Zwei Polizisten in Zivil, die ihn bemerkt hatten, mussten die Verfolgung am späten Samstagabend zunächst stoppen. Wegen der hohen Verkehrsdichte und der Lichtverhältnisse sei es zu gefährlich gewesen, die hohe Geschwindigkeit beizubehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit.