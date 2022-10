Wegen mehrerer Demonstrationen in Berlin-Mitte ist am Samstag mit zahlreichen Einschränkungen des Straßenverkehrs zu rechnen. Darauf hat die Verkehrsinformationszentrale am Samstag hingewiesen. So seien unter anderem Sperrungen von Straßen und Gehwegen durch die Polizei geplant. Von den Verkehrsbeeinträchtigungen seien auch Buslinien betroffen. Autofahrer werden gebeten, Halteverbote zu beachten.