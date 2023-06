Ein 31-Jähriger ist am Sonntagabend mit einem Messer am Rücken verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann auf der Torstraße ohne ersichtlichen Grund von zwei Männern angerempelt, beleidigt und bespuckt worden sein. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern. Der 31-Jährige wurde dabei mit einem Messer am Rücken verletzt. Die anderen beiden Männer flohen, als Zeugen die Polizei riefen. Der Verletzte suchte sich demnach in einem Lokal in der Nähe Hilfe. Von dort wurde der Mann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.