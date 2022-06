Knapp drei Wochen nach der Evakuierung eines Hochhauses an der Leipziger Straße in Berlin-Mitte können ab kommendem Freitag voraussichtlich alle Mieter zurückkehren. Da jede Wohnung separat ans Stromnetz wieder angeschlossen werden müsse, könnten die Betroffenen jedoch nicht zeitgleich zurück, teilte der Sprecher der zuständigen kommunalen Wohnungsgesellschaft WBM am Sonntag mit.