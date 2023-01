Eine Fußgängerin ist in Berlin-Mitte unter eine Straßenbahn geraten und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 2.00 Uhr in der Nacht zu Sonntag in der Karl-Liebknecht-Straße unweit des Alexanderplatzes. Weitere Details wie das Alter der Frau oder den genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht nennen.