Zwei junge Männer sind in Berlin-Moabit bei einem Unfall mit einem Quad schwer verletzt worden. Die beiden 18- und 19-Jährigen prallten am Sonntag in der Huttenstraße gegen ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie stürzten von ihrem Quad und blieben einige Meter weiter auf der Fahrbahn liegen. Unter den Zeugen war eine Ärztin, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leistete. Die jungen Männer konnten wegen ihrer schweren Verletzungen noch nicht zum Hergang befragt werden. Daher ist laut Polizei noch offen, wie es zu der Kollision kam und wer am Steuer saß.