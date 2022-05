Nach einem Brand in einem stillgelegten Café in Berlin-Moabit hat die Polizei die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geriet am Dienstagnachmittag eine hölzerne Veranda in einem Hinterhof an der Turmstraße Ecke Beusselstraße in Brand. Der hölzerne Anbau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes wurde bei dem Feuer demnach «komplett zerstört». Zudem sei das Feuer auf ein Nachbargrundstück übergegangen und habe die Fassade eines Hinterhauses beschädigt.