Eine Radfahrerin ist am Freitagabend in Berlin-Müggelheim von einem Bus überfahren worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 56-Jährige nach ersten Erkenntnissen auf einem Elektrorad auf der Odernheimer Straße in Richtung Alt-Müggelheim mit ihrem Sohn im Jugendalter unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache wurde die Frau zwischen Norheimer- und Birkweilerstraße von dem Bus überrollt und starb an ihren dabei erlittenen Kopfverletzungen.