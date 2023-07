Ein Mann hat auf einem Parkplatz in Berlin-Neu-Hohenschönhausen versucht, eine Tasche aus dem Transporter eines 30-Jährigen zu stehlen - und vier Männer mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte, wurden dabei drei Männer leicht verletzt, ein weiterer Mann sei mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht worden.