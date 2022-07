Bei einer Auseinandersetzung zwischen Badegästen und Beschäftigten im Columbiabad in Berlin-Neukölln sind elf Menschen verletzt worden. Drei Männer im Alter von 19, 23 und 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie stünden im Verdacht, bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt zu haben.