Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Haltestellenhäuschen gefahren. Der 36-Jährige habe sich bei dem Unfall in Neukölln nicht verletzt, teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Er sei den Beamten zunächst in der Treptower Straße aufgefallen. Er fuhr ohne Kennzeichen und ignorierte die Haltesignale der Polizei. Dann sei er auf dem Gehweg in der Harzer Straße gefahren, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Haltestellenhäuschen.