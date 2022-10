Ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Berlin-Neukölln bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, streifte ein Autofahrer beim Wechsel der Spur auf der Hermannstraße Ecke Leinestraße den Radfahrer, woraufhin dieser stürzte. Der 45-Jährige wurde am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.