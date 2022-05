Mehrere Dutzend Teilnehmer einer Demonstration haben am Samstagnachmittag in Berlin-Neukölln gegen die Politik Israels demonstriert. Nach Angaben der Polizei waren deutlich weniger als die 200 angemeldeten Teilnehmer zum Hermannplatz gekommen. Der Protest richtete sich nach Angaben der Veranstalter unter anderem gegen die «Vertreibung des palästinensischen Volkes 1948 durch die israelische Besatzung» und gegen den Tod einer Journalistin bei Auseinandersetzungen. Sie war am 11. Mai während eines israelischen Militäreinsatzes im besetzten Westjordanland durch Schüsse getötet worden.