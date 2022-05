Die Berliner Polizei hat einen Kioskbetreiber festgenommen, der Flüssigkeit für E-Zigaretten mit synthetischem Haschisch vermengt und Jugendlichen zum Kauf angeboten haben soll. Bei der Durchsuchung des Kiosks und der Wohnung des Mannes im Ortsteil Neukölln wurden am Donnerstag Bargeld in unterer fünfstelliger Höhe, mehrere Hundert Fläschchen mit schon vermengtem E-Liquid, ungefähr 200 Gramm synthetisches Haschisch sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Demnach trug der Verdächtige bei seiner Festnahme ein Messer um den Hals. Der 43-Jährige sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.