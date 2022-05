In der evangelischen Genezarethkirche in Berlin-Neukölln haben sich am Samstag etliche Paare beim «Pop-up-Hochzeitsfestival» das «Ja-Wort» gegeben. Möglich waren kirchliche Trauungen draußen neben der Kirche oder im Kirchenraum mit Live-Musik. Rund 40 Trauungen gab es bis zum Nachmittag bereits, wie Pfarrerin Susann Kachel sagte, einige mit Anmeldung, aber viele auch spontan unter dem Hochzeitsbogen unter freiem Himmel. Und insgesamt mehr als erwartet, wie Kachel sagte. «Dass es so gut läuft, ist toll.» Für sie steht fest, es muss weitergehen: «Da kommen wir nicht mehr raus. Die Nachfrage ist so groß.»