Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Berlin-Reinickendorf von einem Auto erfasst worden. Der Mann kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 78-jährige Autofahrer stieß beim Linksabbiegen von der Residenzstraße auf Höhe der Emmentaler Straße mit dem Motorradfahrer zusammen. Der Autofahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.