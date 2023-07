Bei einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf sind zwei Menschen tot aufgefunden worden. Wie die Berliner Feuerwehr berichtete, hat es am frühen Sonntagmorgen im ersten Stock eines dreigeschossigen Hauses im Ortsteil Wittenau gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll in dem Gebäude am Eichborndamm Müll in Flammen gestanden haben. Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr laut einem Sprecher zwei leblose Menschen. "Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos", hieß es auf Twitter. Laut Polizei ist das Haus nach dem Brand einsturzgefährdet. Die Kripo habe mit ihren Ermittlungen begonnen.