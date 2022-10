Beim Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf einer Kreuzung in Berlin-Schmargendorf sind fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Frauen schwer. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit seiner 59-jährigen Beifahrerin am Sonntagmittag auf der Berkaer Straße in Richtung Hohenzollerndamm, als er mit dem Auto eines 56-Jährigen und dessen 84-jähriger Beifahrerin zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.