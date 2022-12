Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Schöneberg ist ein 28 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen an der Halswirbelsäule in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt gegen den 23 Jahre alten Fahrer des anderen Wagens. Im Raum steht, dass er die Vorfahrt nicht beachtet habe.