Eine 52 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Auffahrunfall in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah der Unfall an der Kreuzung Lietzenburger Straße und Ansbacher Straße. Dabei fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto am Donnerstagabend auf das an einer roten Ampel stehende Motorrad der 52-Jährigen auf. Rettungskräfte brachten die Bikerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.