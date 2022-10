Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus sind am Donnerstagabend in Berlin-Steglitz mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen gebe es vier Verletzte, darunter seien zwei Schwerverletzte, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Unfall passierte gegen 22 Uhr auf der Bergstraße in der Unterführung unter der Autobahn. Der Bus sei dort gegen die Brücke gefahren, teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.