Drei Männer sind in Berlin-Tegel unter dem Verdacht des versuchten Kabeldiebstahls an Bahngleisen festgenommen worden. Polizisten hatten in der Nacht zum Samstag die Männer auf der Gleisanlage der U-Bahnlinie 6 entdeckt, wie die Polizei berichtete. Demnach trugen sie gerade mehrere Kabel zu einem Zaunloch, bemerkten die Polizisten aber und flüchteten. Auf Höhe der nahen Wittestraße wurden die 23, 25 und 46 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen. Gegen den 23-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Buntmetall-Diebstahls dauern an.