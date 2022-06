Ein betrunkener Vater ist mit seinen beiden Kindern im Auto gegen einen Ampelmast in Berlin-Treptow gekracht. Kindersitze fehlten in dem Wagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto sei nach dem Aufprall nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Die zwei und sieben Jahre alten Kinder blieben jedoch bei dem Unfall am Montagabend unverletzt, wie es hieß. Ebenso die 30 Jahre alte Ehefrau des Mannes, die mit im Wagen saß. Laut Polizei wurde der Führerschein des 26 Jahre alten Fahrers beschlagnahmt.