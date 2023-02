Nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Wiederholungswahl in Berlin hat sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zurückhaltend geäußert. "Ich hoffe, dass in Berlin möglichst schnell eine stabile Regierung gebildet wird", sagte Woidke am Montag auf Anfrage. "Das ist auch für die Fortsetzung der engen und guten Zusammenarbeit unserer beiden Länder wichtig."