Mit 117 Stundenkilometern ist ein Autofahrer in Berlin-Wannsee durch eine Tempo-50-Zone gerast. Weitere zu schnelle Autos fuhren in der Nacht zu Dienstag in der Königsstraße 87, 89 und 91 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei twitterte. "Zusammen macht das mindestens 1480 Euro Bußgeld, 8 Punkte und ein halbes Jahr Fahrverbot."