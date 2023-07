In Berlin-Wedding ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer mit einem Motorrad zusammengestoßen und weggefahren. Der 32-jährige Motorradfahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin sind schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Autofahrer habe das Motorrad beim Abbiegen auf einer Kreuzung gerammt, soll nach Polizeiangaben zunächst kurz angehalten haben und dann weggefahren sein.