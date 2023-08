Ein Lastwagen ist in Berlin-Wilmersdorf von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei sei der 62 Jahre alte Fahrer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach geschah der Unfall am frühen Dienstagmorgen in der Rudolstädter Straße. Der Fahrer wurde von Einsatzkräften aus dem Lkw befreit und von einem Notarzt versorgt. Rettungskräfte brachten ihn dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Angaben zufolge setzte sich das Fahrzeug an einer Ampel aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung. Hinter der Kreuzung kam der Lkw rechts von der Fahrbahn ab, prallte zuerst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter, eine Stromkasten und schließlich eine Hauswand. Der stark beschädigte Lkw soll später von der Feuerwehr geborgen werden, hieß es. Zunächst sollen aber hinzugerufene Baustatiker überprüfen, inwieweit die erheblich beschädigte Hauswand und die Entfernung des Lastwagens eine Sicherheitsgefährdung darstellen. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet, demnach soll ein Beifahrer unverletzt geblieben sein.

Zwischenzeitlich war die Rudolstädter Straße zwischen Mecklenburgische Straße und Kahlstraße in Richtung Hohenzollerndamm mehrere Stunden lang gesperrt. Insgesamt waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers 28 Einsatzkräfte vor Ort.