Knapp zwei Wochen nach der Flucht eines verurteilten Rockers beschäftigt der Fall am Mittwoch (14.00 Uhr) den Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Fraktionen von CDU und FDP verlangen von Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) Erklärungen dafür, wieso dem Gewalttäter Lockerungen wie ein unbegleiteter Ausgang gewährt wurden. Der 28-Jährige war am 27. August nicht in die Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgekehrt und wird seitdem gesucht.