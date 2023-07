Ein mutmaßlicher Einbrecher, der an 30 Taten beteiligt gewesen sein soll, steht ab Dienstag (11.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll als Mitglied einer Bande von Frankreich in die Bundesrepublik eingereist sein, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen. Die Gruppierung hatte den Ermittlungen zufolge im Sommer 2020 in Berlin ihren Unterschlupf bezogen, um dann im nord- und ostdeutschen Raum Taten zu begehen. Der Angeklagte soll mit Mittätern in wechselnder Besetzung agiert haben. Laut Anklage erlangte er eine Beute im Wert von rund 76.000 Euro. Für den Prozess sind bislang 35 Verhandlungstage bis Anfang Januar 2024 terminiert.