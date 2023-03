Riechen, schmecken, kochen - Die Kinderküche der Berliner Tafel kommt ins Deutsche Technikmuseum. Hierzu zog der Eisenbahnwagen der Berliner Tafel am Dienstagmorgen mithilfe eines Krans auf ein Gleis in der Ladestraße des Technikmuseums. In dem Wagen sollen den Angaben zufolge ab dem Sommer wieder Kochkurse für Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse angeboten werden, wie die Berliner Tafel und das Technikmuseum am Dienstag gemeinsam mitteilten. Dem Wagen wurde vor dem Umzug noch ein neuer Anstrich verpasst.