Sabine Lisicki hat ihr Erstrundenspiel beim Berliner Rasentennis-Turnier gewonnen. Nach 18-monatiger Verletzungspause setzte sich die Berlinerin am Samstag in der ersten Runde der Qualifikation gegen die Amerikanerin Asia Muhammad 6:4, 6:4 durch. «Es ist nur ein Match, aber für mich ist es so viel wert. Es ist eines der allerschönsten Gefühle, hier zu Hause zu spielen», sagte die Wimbledon-Finalistin von 2013, die wegen einer schweren Knieverletzung Ende 2020 erst am 2. Mai dieses Jahres ihr Comeback feierte.