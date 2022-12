Viele Menschen in Berlin haben am Donnerstag wie geplant über verschiedene Kanäle amtliche Probe-Warnmeldungen erhalten. Um 11.00 Uhr gingen auf vielen Handys die Gefahren-Warnungen ein, gleichzeitig wurden sie über Radio- und Fernsehsender veröffentlicht. Bei manchen Nutzern kamen die Meldungen erst verspätet, etwa gegen 11.15 Uhr, an.