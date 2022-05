Die FDP-Fraktion hat sich für Projekttage für Erste Hilfe an Berliner Schulen ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag werde in der kommenden Woche im Abgeordnetenhaus eingebracht, erklärte ein Sprecher der Fraktion am Freitag. Darin fordert die FDP verpflichtende Projekttage, die in Kooperation mit der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und Hilfsorganisationen stattfinden sollen. Schülerinnen und Schüler sollten je einmal im Elementar- und im Sekundarbereich lernen, wie man sich etwa im Katastrophenfall verhält. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» darüber berichtet.