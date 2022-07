An den Berliner Schulen sind in diesem Schuljahr 325 pensionierte Lehrkräfte als Tarifbeschäftigte aktiv. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage Ende Juli mit. Etwa 1000 Lehrkräfte fehlen laut Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) zum kommenden Schuljahr an den Schulen.