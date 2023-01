Die Musik- und Kunstschulen in Brandenburg und ihre Projekte werden auch in diesem Jahr vom Land mit knapp 7,5 Millionen Euro gefördert. Davon gingen rund 5,13 Millionen Euro direkt an 34 staatliche anerkannte Einrichtungen und 2,32 Millionen Euro an Kooperationsprojekte und Verbandsarbeit, teilte das Kulturministerium am Sonntag in Potsdam mit.