Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat wachsende Kritik an der Kürzung von Lehrer-Stunden bei zusätzlichen Angeboten zurückgewiesen. Das Ministerium wolle die Unterrichtsverpflichtung nicht erhöhen und nicht grundsätzlich in die Stundentafel eingreifen, sondern Lehrkräfte von Organisations- und Verwaltungsaufgaben entlasten und gezielter im Unterricht einsetzen, teilte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld am Sonntagabend mit. Ziel sei, rund 200 Planstellen für Lehrkräfte für Schulassistenten und Schulsozialarbeit in Anspruch zu nehmen. Dafür seien Spielräume bei der Bedarfsplanung genutzt worden.