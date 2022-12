Die Technische Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) bietet drei neue duale Studiengänge an. Seit diesem Wintersemester können Maschinenbau und Automatisierungstechnik dual studiert werden, ab dem Wintersemester 2023/2024 ist auch Wirtschaftsinformatik dabei, wie das Wissenschaftsministerium in Potsdam am Dienstag mitteilte. Für den Studiengang Automatisierungstechnik meldete den Angaben zufolge auch der US-Elektroautobauer Tesla 15 Studierende an.