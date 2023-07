Zur Zeugnisübergabe an diesem Mittwoch bieten in Berlin und deutschlandweit wieder Experten an Sorgentelefonen Hilfe an. Von 10 bis 13 Uhr sind Mitarbeiter der Bildungsverwaltung erreichbar. Darüber hinaus gebe es auch kundige Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ), sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die "Nummer gegen Kummer" bietet Unterstützung.