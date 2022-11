Angesichts der Blockade-Aktionen von Klimaaktivisten erwägt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) eine Verlängerung des Sicherungsgewahrsams für Wiederholungstäter. Bislang sei die in Brandenburg geltende Höchstdauer von vier Tagen ausreichend gewesen, sagte Stübgen am Mittwoch dem RBB-inforadio. Es sei aber die Frage, ob dies verlängert werden könne für Wiederholungstäter, wie Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation", "die einen Tag die Autobahn sperren, am nächsten Tag den Flughafen und dann versuchen, die Stromproduktion zum Ausschalten zu bringen (...)."