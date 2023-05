Wegen der geplanten Bombenentschärfung in Berlin-Friedrichshain fahren am Donnerstagvormittag mehrere Stunden lang keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Regionalzüge, ICEs und ICs werden umgeleitet. Das teilte die Bahn am Mittwoch mit. Die Unterbrechung der Strecke dauert voraussichtlich von 11.00 bis 14.00 Uhr.