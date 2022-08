Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Friedrichshain haben Spezialisten der Polizei am Donnerstagabend mit der Entschärfung begonnen. Der Verkehr der S-Bahnen, Regionalzüge, Fernzüge, Busse und Schiffe in dem Gebiet wurde unterbrochen; ebenso der Luftverkehr. Zuvor mussten im Laufe mehrerer Stunden rund 12.000 Menschen den Sperrkreis von rund 500 Metern um den Fundort herum verlassen. Für die Entschärfung würden mindestens drei Stunden benötigt, teilte die Polizei per Twitter mit. Sie dauert demnach voraussichtlich mindestens bis Mitternacht.