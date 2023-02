27 Kuhkälber sind bei einem Feuer in einem Milchviehbetrieb in Steinhöfel (Oder-Spree) ums Leben gekommen. In der Nacht zum Montag brannten unter einem Unterstand im Ortsteil Heinersdorf auf rund 2800 Quadratmetern mehrere Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg am Montag sagte. Der Sachschaden könnte demnach sechsstellig sein. Menschen seien nicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr sind die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern am Morgen an. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.