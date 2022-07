Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg ist innerhalb eines Tages noch einmal gestiegen. Landesweit galt nach Angaben des Umweltministeriums am Mittwoch bei Temperaturen zwischen 35 und 39 Grad und ausbleibendem Niederschlag die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel berichtete von zahlreichen kleineren Bränden am Dienstagabend und Mittwochfrüh, darunter in den Kreisen Elbe-Elster, Teltow Fläming und Oberhavel. Kurz hinter Oranienburg an der B96 in Nassenheide gerieten nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht etwa 6000 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Gegen 8.00 Uhr am Morgen sei das Feuer dann gelöscht gewesen.