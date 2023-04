Wegen eines Kellerbrandes in Berlin-Mariendorf hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem Haus gerettet. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren am Donnerstagmorgen am Mariendorfer Damm im Einsatz, um das Feuer in dem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach brannte in einem Keller Gerümpel, unter anderem auch Reifen. Nach etwa einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Vier Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, zehn weitere vor Ort betreut. Der Verdacht einer Rauchgasvergiftung habe sich allerdings nicht bestätigt, sagte ein Sprecher.