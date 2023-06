Die Feuerwehr hat am Sonntag ihren Einsatz gegen den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog fortgesetzt. "Löschfahrzeuge sorgen dafür, dass an kritischen Stellen gelöscht wird", sagte die Leiterin des Ordnungsamtes Jüterbog, Christiane Lindner-Klopsch, am Sonntagvormittag. Es gebe auch noch Lagererkundungen.