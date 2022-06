Der Deutsche Feuerwehrverband hat einen Mangel an geeigneter Ausrüstung zur Bekämpfung großer Feuer beklagt. Dies gelte sowohl für den Bedarf an geländegängigen Fahrzeugen und Hubschraubern als auch für entsprechende Schutzausrüstung, sagte der Waldbrandexperte Ulrich Cimolino einer Mitteilung zufolge am Montag am Rande der Messe Interschutz in Hannover.