Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Charlottenburg ist ein Brand ausgebrochen. Dieser konnte jedoch am Mittwochabend schnell gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach gab es keine Verletzten. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Wie es zu der Explosion gekommen war, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.