Bei der Unterbringung eines Mannes in einer Polizeizelle in Senftenberg (Oderspreewald-Lausitz) ist es zu einem Feuer an einer Matratze gekommen. Der Lagedienst der Polizei in Potsdam teilte am Samstag mit, es habe keine Verletzten gegeben. Als der aggressive Mann am späten Freitagabend bei der Polizeiinspektion in Senftenberg in Gewahrsam kam, sei es zum Ausbruch eines Brandes an der Matratze gekommen. Er habe in der Zelle vermutlich selber die Matratze angezündet, sagte ein Sprecher des Lagedienstes nach ersten Erkenntnissen. Es habe leicht gequalmt.